Закон о биологической безопасности приняли в Госдуме

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Госдума приняла закон о биологической безопасности. В него внесли поправки, которые распространяют действие закона на коронавирусную инфекцию.

Таким образом, документ восполняет правовой пробел и определяет содержание деятельности по обеспечению биологической безопасности. В частности, он вводит понятийный аппарат, который сейчас не имеется в законодательстве. Таким образом, благодаря введенному закону планируют сформировать единую правоприменительную практику в данной области.

В частности, закон регулирует вопросы, которые не связаны с отраслевым законодательством в силу своего комплексного характера. Он также определяет основные биоугрозы и меры по защите населения и охране окружающей среды от вредоносных биологических факторов. Кроме того, документ предусматривает создание государственной информационной системы в области биологической безопасности.

Закон также фиксирует полномочия федеральных и региональных органов власти, а также права и обязанности граждан в данной области.

Поправки в закон вносились на протяжении всего 2020 года. В соответствии с окончательной редакцией обеспечение биологической безопасности подразумевает анализ биологических рисков, разработку мер по выявлению и предупреждению рисков, обеспечение защищенности спецобъектов, определение основных направлений государственной политики по биобезопасности, применение специальных экономических мер, внедрение новых технологий и методов ведения деятельности с использованием патогенов.

В документе также сформирована координация действий разных уровней власти в области биологической безопасности. Кроме того, закон распространяется на сферы агропромышленного комплекса и ветеринарии. Под его юрисдикцию попадают инфекционные болезни животных.

Отмечается, что изучение патогенов, которые создают угрозу распространения инфекционных болезней, становится одной из мер по борьбе с заболеваниями. Например, коронавирус в законе трактуется как биологический агент, который изменил свойства и место обитания. В соответствии с этим он попадает в юрисдикцию закона.

Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич призвал граждан соблюдать меры по профилактике коронавируса и после вакцинации от COVID-19. Он отметил, что антитела не вырабатываются сразу после получения прививки, а сам коронавирус не изучен до конца.