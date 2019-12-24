В МЧС призвали горожан при ЧП вызывать оперативные службы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Глава МЧС России Евгений Зиничев призвал горожан в случае чрезвычайных происшествий сразу вызывать оперативные службы, а не снимать происходящее на камеру смартфонов. Такое заявление он сделал в интервью ТАСС.

Он напомнил, что сегодня некоторые очевидцы происшествия сначала фиксируют произошедшее на телефон, выкладывают это в интернет, а не звонят в оперативные службы, чтобы вызвать помощь. По его словам, это говорит об изменении жизненных принципов и неправильной расстановке приоритетов.

"Люди не задумываются над тем, что возможно завтра им тоже понадобится помощь, но она быстро не придет, потому что очевидцы события ради уникального видео просто забудут набрать единый номер 01 или 101", – подчеркнул Зиничев.

Министр заметил, что часто первичные данные о некоторых ЧП специалисты МЧС узнают из интернета. Он добавил, что такая информация оперативно проверяется, это дает спасателям возможность организовать реагирование по горячим следам.

На минувшей неделе в районе Варшавского шоссе загорелся склад тканей. По данным спасателей, в сгоревшем складе находился цех по производству экокожи. Местные жители сообщали о громких хлопках во время пожара. Позднее стало известно, что на складе взрывались газовые баллоны.

Пожар на складе тканей тушили два вертолета Московского авиационного центра. На месте ЧП также работали 70 единиц техники и более 220 человек личного состава.

