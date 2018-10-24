Размещение дивизии США в Польше вызовет ответные меры РФ – Шойгу

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Планы Польши разместить по размещению на своей территории военных США вынуждают принимать ответные меры. Такое заявление сделал министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Планы польского правительства разместить на постоянной основе на своей территории дивизию Вооруженных сил США контрпродуктивны и не способствуют сохранению стабильности и укреплению региональной безопасности", – сказал он, передает ТАСС.

Шойгу подчеркнул, что Россия не хочет втягиваться в военную конфронтацию с Западом и стремится к взаимовыгодному сотрудничеству в сфере безопасности.

Ранее сообщалось, что военные США намерены вырубить леса в Польше для постройки новых объектов на территории авиабазы Повидз. Работы будут проходить на территории, находящейся под защитой европейского проекта Natura 2000. Его цель заключается в сохранении редких видов зверей и их среды обитания. Несмотря на это, для реализации проекта местные власти сняли запрет на уничтожение гнезд птиц.

Предполагается, что на освободившейся площади Пентагон построит комплекс для хранения заблаговременно созданных запасов и проведения техобслуживания.