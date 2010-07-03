МВД предотвратило убийство в одной из школ Кирова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Заместитель руководителя управления противодействия экстремизму Владимир Макаров заявил, что сотрудники полиции предотвратили в одной из школ Кирова попытку убийства. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, полиция узнала, что учащийся образовательного учреждения интересуется темой школьного насилия и собирается совершить нападение с применением холодного оружия и самодельного взрывного устройства. Другие подробности не уточняются.

