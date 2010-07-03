Врачи рассказали о состоянии девочки, которую подросток ранил в саратовской школе

Врачи оценивают состояние девочки, госпитализированной после нападения подростка с топором в школе города Вольска Саратовской области, как стабильное. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря областного минздрава Ирину Шварцкопф.

"Состояние без изменений, стабильное, девочка остается в больнице в Саратове. Оказывается вся необходимая медицинская помощь", – сказала она.

Ранее детский региональный омбудсмен заявила, что девочка получила еще и сильную психологическую травму вдобавок к физической. Родители находятся рядом с ней в больнице. После лечения девочке будут помогать психологи.

ЧП произошло утром 28 мая в школе №4 в поселке Большевик города Вольск. 14-летний ученик бросил в класс, где были его одноклассники и учитель, бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью. Вторую такую же бутылку он бросил в коридор школы, но пожара не было. После этого он ударил 12-летнюю ученицу топором по голове. Парень попытался сбежать, но его успели поймать и арестовали. Сейчас он обвиняется в покушении на убийство, но вину отрицает.