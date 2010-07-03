Опубликовано видео сопровождения бомбардировщика США российским Су-27

Фото: Минобороны РФ

Минобороны РФ опубликовало видео, на котором российский Су-27 сопровождал американский бомбардировщик B-52H Stratofortress. Это произошло в небе над Балтийском морем.

За последние сутки российские истребители дважды реагировали на полет военных самолетов США вблизи от российской границы.



Всего с 14 марта самолеты американских ВВС провели семь полетов над Балтийским морем. В понедельник, 18 марта, B-52H сымитировал атаку на базу Балтийского флота и приблизился к Петербургу на расстояние в 191 километр.