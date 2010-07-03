Минобороны показало видео сопровождения американского бомбардировщика

Минобороны РФ опубликовало видео сопровождения стратегического бомбардировщика B-52H ВВС США над нейтральными водами Балтийского моря.

Для сопровождения в воздух поднялись два истребителя Су-27. Американский бомбардировщик после приближения российских самолетов изменил траекторию в сторону от границы РФ.



Ранее сообщалось, что американский Boeing B-52H Stratofortress направился к границе Калининградской области, сымитировал бомбардировку базы Балтийского флота, а затем удалился в сторону Санкт-Петербурга.

Данный стратегический бомбардировщик может транспортировать в том числе ядерное оружие.