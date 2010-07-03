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00:53

Бомбардировщик США заметили у границ Ленинградской области

безопасность

00:53

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Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Американский Boeing B-52H Stratofortress приблизился к границам Ленинградской области, сообщает агентство Plane Radar.

Данный стратегический бомбардировщик может транспортировать в том числе ядерное оружие, уточняет РИА Новости.

Согласно информации мониторингового портала, Stratofortress направился к границе Калининградской области, сымитировал бомбардировку базы Балтийского флота, а затем удалился в сторону Санкт-Петербурга.

Сообщается, что разведывательный аппарат приблизился к северной столице на 191 километр. Полет B-52H проходил на высоте около 8 тысяч метров.

Эксперты подчеркивают, что интенсивность полетов американских самолетов у российских границ резко возросла в последние месяцы.

Ране сообщалось, что в минувшую пятницу Stratofortress также сымитировал бомбардировку базы Балтийского флота. Самолет совершил пролет с включенным транспондером над нейтральными водами и развернулся обратно сразу после того, как его взяли на сопровождение дежурные средства российских ПВО.

На следующий день США перебросили на британскую авиабазу несколько B-52H.

безопасность

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