Бомбардировщик США заметили у границ Ленинградской области

Американский Boeing B-52H Stratofortress приблизился к границам Ленинградской области, сообщает агентство Plane Radar.
Данный стратегический бомбардировщик может транспортировать в том числе ядерное оружие, уточняет РИА Новости.
Согласно информации мониторингового портала, Stratofortress направился к границе Калининградской области, сымитировал бомбардировку базы Балтийского флота, а затем удалился в сторону Санкт-Петербурга.
Сообщается, что разведывательный аппарат приблизился к северной столице на 191 километр. Полет B-52H проходил на высоте около 8 тысяч метров.
Эксперты подчеркивают, что интенсивность полетов американских самолетов у российских границ резко возросла в последние месяцы.
Ране сообщалось, что в минувшую пятницу Stratofortress также сымитировал бомбардировку базы Балтийского флота. Самолет совершил пролет с включенным транспондером над нейтральными водами и развернулся обратно сразу после того, как его взяли на сопровождение дежурные средства российских ПВО.
На следующий день США перебросили на британскую авиабазу несколько B-52H.
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