Российские Су-27 дважды за сутки сопровождали бомбардировщики США над Балтийским морем

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Российские истребители Су-27 дважды за последние сутки сопровождали американские бомбардировщики В-52Н, выполнявшие полеты в нейтральных водах над Балтийским морем. Об этом сообщает Национальный центр управления обороны РФ.

Экипажи истребителей Су-27 не допустили приближения американских бомбардировщиков к государственной границе России, уточняет РИА Новости.

В ведомстве добавили, что самолеты ВВС с 14 марта совершили уже семь полетов над Балтийским морем.

21 марта Минобороны России опубликовало видео сопровождения стратегического бомбардировщика США над нейтральными водами Балтийского моря. Американский самолет приблизился к границе России, а затем изменил траекторию.

