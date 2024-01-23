В РФ завершаются испытания антидроновых ракет для зенитных ракетных комплексов – СМИ

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В РФ завершаются испытания антидроновых ракет, которые в ближайшее время должны поступить на вооружение зенитных ракетных комплексов в зоне СВО. Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает РИА Новости.

"Предприятиями оборонно-промышленного комплекса во взаимодействии с военными завершаются испытания антидроновых мини-ракет. Ожидается, что в ближайшее время они поступят на вооружение зенитных ракетных комплексов, несущих боевое дежурство в зоне СВО", – рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что данные ракеты необходимы в первую очередь для уничтожения малых беспилотников, квадрокоптеров и FPV-дронов, которые применяются на линии боевого соприкосновения в больших количествах.

По его словам, данные мини-ракеты будут использоваться модернизированными зенитными ракетными комплексами "Панцирь-СМ", которые поступают в зону проведения спецоперации с прошлого года. Мини-ракеты имеют стандартную для комплекса компоновку, однако из-за их существенно сокращенных размеров, одну боевую машину можно оснастить вместо 12 стандартных ракет 48 антидроновыми.

Собеседник агентства также заявил, что новые ракеты значительно дешевле старых, и теперь не придется поражать дроны боеприпасами, которые стоят в десятки раз дороже самой цели.

Ранее в "Ростехе" сообщили о завершении испытаний новой модификации зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь-СМ-СВ". Отмечалось, что проведенные проверки показали соответствие комплекса тем требованиям, которые были предъявлены со стороны Минобороны РФ.

До этого глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов рассказал, что в России создадут новейшую бикалиберную реактивную систему залпового огня (РСЗО) "Возрождение".