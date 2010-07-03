Российские военные проведут наблюдательный полет над США

Россия совершит наблюдательный полет над территорией США в рамках международного договора по открытому небу. Об этом сообщает газета Вооруженных сил "Красная звезда".
Полеты будут осуществляться с аэродрома Открытого неба Роузкранс. Инспекция запланирована с 22 по 27 апреля.
Российский Ту-214ОН пролетит по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту. На борту самолета будут присутствовать специалисты США, которые проконтролируют соблюдение положений, предусмотренных договором, и порядок применения аппаратуры.
Также сообщается, что с 23 по 27 апреля еще один российский самолет, Ан-30Б, пролетит над территорией Польши.
В это же время, с 22 по 26 апреля, самолет Франции С-130 выполнит разведывательный полет над российской территорией. Вылеты будут осуществляться с подмосковного аэродрома Кубинка.
HMS Echo предназначен для проведения разведки и может предоставлять сведения в режиме реального времени. Корабль оснащен тремя шестиствольными 7,62-миллиметровыми пулеметами M134 Minigun, двумя 20-миллиметровыми зенитными скорострельными пушками Oerlikon и четырьмя крупнокалиберными пулеметами.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.