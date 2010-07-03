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02:36

Российские военные проведут наблюдательный полет над США

безопасность

02:36

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Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Россия совершит наблюдательный полет над территорией США в рамках международного договора по открытому небу. Об этом сообщает газета Вооруженных сил "Красная звезда".

Полеты будут осуществляться с аэродрома Открытого неба Роузкранс. Инспекция запланирована с 22 по 27 апреля.

Российский Ту-214ОН пролетит по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту. На борту самолета будут присутствовать специалисты США, которые проконтролируют соблюдение положений, предусмотренных договором, и порядок применения аппаратуры.

Также сообщается, что с 23 по 27 апреля еще один российский самолет, Ан-30Б, пролетит над территорией Польши.

В это же время, с 22 по 26 апреля, самолет Франции С-130 выполнит разведывательный полет над российской территорией. Вылеты будут осуществляться с подмосковного аэродрома Кубинка.

Ранее сообщалось, что корабль ВМС Великобритании вошел в акваторию Черного моря.

HMS Echo предназначен для проведения разведки и может предоставлять сведения в режиме реального времени. Корабль оснащен тремя шестиствольными 7,62-миллиметровыми пулеметами M134 Minigun, двумя 20-миллиметровыми зенитными скорострельными пушками Oerlikon и четырьмя крупнокалиберными пулеметами.

безопасность

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