В Госдуме допустили расширение границ СВО из-за вмешательства Запада

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил о возможном расширении границ спецоперации на Украине, передает РИА Новости.

"Чем больше западные страны будут вмешиваться в дела Украины, тем дальше будет распространяться граница нашей спецоперации, чтобы создать буферную зону и обезопасить нашу страну от вражеского соседства", – заявил парламентарий.

Шеремет подчеркнул, что Россия со своей стороны не стремилась к эскалации конфликта, однако западные страны перешли "красные линии". Депутат добавил, что 2023-й год станет определяющим для установления ключевой роли России в новом миропорядке.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поставки Западом наступательного оружия Киеву приведут к глобальной катастрофе. Депутат подчеркнул, что Россия получит право на ответные меры с применением более мощного оружия.

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