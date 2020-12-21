В Госдуме предложили повысить ответственность за нарушение пожарной безопасности

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Депутат Госдумы Иван Сухарев обратился к главе МЧС Евгению Зиничеву с предложением ужесточить административную ответственность за несоблюдение требований пожарной безопасности в социальных учреждениях. Об этом сообщает RT.

По мнению депутата, такие нарушения в домах престарелых и интернатах для инвалидов несут повышенный риск, поскольку угрожают жизни людям, которые не всегда способны оперативно и самостоятельно реагировать на угрозу пожара.

"В связи с этим прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в Кодекс об административных правонарушениях России в части введения отдельной статьи, предусматривающей ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в социальных учреждениях, в том числе в домах престарелых, хосписах и т. д., с двукратным увеличением административных штрафов относительно тех, которые предусмотрены в настоящее время статьей 20.4", – говорится в письме Сухарева.

По действующему кодексу, санкция за нарушение требований пожарной безопасности составляет штраф от 2 до 3 тысяч рублей для физических лиц, от 6 до 15 тысяч рублей – для должностных лиц, от 20 до 30 тысяч рублей – для индивидуальных предпринимателей и от 150 до 200 тысяч рублей – для юридических лиц.

Ранее в результате пожара в доме престарелых в Башкирии погибли 11 человек. По данным следователей, возгорание произошло ночью 15 декабря в здании Центра социального обслуживания населения "Дом престарелых" в деревне Ишбулдино. В помещении находились 15 человек, четверым удалось покинуть здание самостоятельно.