Очевидец рассказала о пожаре в доме престарелых в Башкирии

В ночь на 15 декабря в Башкирии сгорел частный дом престарелых. По официальным данным, в пожаре погибли 11 человек. Расскажем, что на данный момент известно о трагедии и по какой причине могло загореться деревянное здание.
Сгорел дотла
Пансионат для престарелых находился в местном селе Ишбулдино. Сообщение о том, что здание охвачено огнем, поступило в МЧС в 02:53 по местному времени.
"На момент прибытия пожарных подразделений наблюдалось открытое горение деревянного одноэтажного строения с мансардой размером 9х8 метров по всей площади. Открытое горение ликвидировано в 04:31. В 6:00 объявлена полная ликвидация пожара. Самостоятельно до прибытия пожарной охраны эвакуировались 4 человека", – рассказали подробности в пресс-службе Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан.
Уже известно, что из огня не выбрались семь мужчин и четыре женщины. Одна из сотрудниц услышала звук пожарного извещателя и сумела спасти троих постояльцев. По неофициальным данным, возраст погибших составил от 53 до 80 лет.
Сообщается, что к прибытию пожарных пансионат горел полностью. По данным МЧС, площадь возгорания составила 72 квадратных метра – общая часть всего пансионата. К пожару привлекли 16 человек и 6 единиц техники. На месте уже работает следственно-оперативная группа, направлены эксперты испытательной пожарной лаборатории.
Сгоревший пансионат в Башкирии не имел права на круглосуточное размещение
Местная жительница Айслу Хамзиева рассказала РЕН ТВ, что, заметив пожар, они вместе с братом и другими жителями начали кричать и будить людей. Вместе с тем они побежали поливать водой горящий дом.
На место пожара выехал глава республики Радий Хабиров. Он уже заявил, что в Башкирии после инцидента проверят все частные дома престарелых.
Идет оповещение родственников, им оказывают психологическую помощь. По словам замглавы администрации Абзелиловского района Башкирии Руслана Юсупова, в здании во время пожара находилось не 15, а 16 человек. Спаслись пятеро – сиделка и постояльцы. Их отвезли в пункт временного размещения в школе.
"Один госпитализирован из-за хронического заболевания, двое на опросе в больнице", – отметил Юсупов.
В Абзелиловском районе местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации. В качестве одной из причин пожара, по данным СМИ, рассматривается неосторожное обращение с огнем.
По документам – частный жилой дом
Сообщается, что в сгоревшем здании находилась автономная некоммерческая организация "Центр социального обслуживания населения "Дом престарелых". По данным ТАСС, она была зарегистрирована в сгоревшем деревянном одноэтажном здании в 2019 году. Здесь же годом ранее зарегистрировали ООО "Ахай", вид деятельности которого был связан с оказанием помощи на дому для лиц с ограниченными возможностями развития, душевнобольным и наркозависимым.
В районной администрации рассказали, что пансионат был рассчитан максимум на 10 человек и имел лицензию для предоставления социальных услуг пожилым людям и инвалидам, но без проживания. Это значит, что люди не могли находиться там круглосуточно.
В правоохранительных органах рассказали, что проверок на соблюдение требований пожарной безопасности в доме престарелых не проводилось, так как официально он не был зарегистрирован как социальный объект с круглосуточным пребыванием постояльцев.
Позже эту информацию подтвердили в Госсобрании Республики Башкортостан.
В республиканском главке МЧС рассказали, что систем пожаротушения в частном пансионате не было. Работали только пожарные извещатели. В главке МЧС по региону РИА Новости сообщили, что таких датчиков в здании было всего два. Отметим, что по строительным нормам учреждения такого типа должны быть оснащены установками дымоудаления, системами тушения огня, противопожарным водопроводом и рядом других систем безопасности. По официальным данным, сгоревшее здание эксплуатировалось как частный жилой дом.
СК опубликовал видео с места пожара в доме престарелых в Башкирии
В свою очередь, по данным СМИ, в пансионате была пожарная сигнализация, однако она якобы не была выведена на центральный пульт. Из-за этого информация о возгорании не попала к спасателям. По неофициальной информации, о происшествии сообщила одна из сотрудниц, не уточнив, что горит не частный дом, а именно дом престарелых.
Глава администрации муниципалитета Ильдар Нафиков на своей странице в соцсети "ВКонтакте", комментируя инцидент, сообщил, что здание, в котором находился частный дом престарелых, было построено в 60-х годах прошлого века.
Следственный комитет по Республике Башкортостан возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам").
"В ходе расследования будет проверена полнота принимаемых мер руководством и работниками организации по обеспечению противопожарной безопасности в доме престарелых, а также дана правовая оценка действиям (бездействию) работников контролирующих органов, отвечающих за проверку соответствия правил безопасности установленным законом требованиям и нормам", – говорится в сообщении на сайте следственного управления СКР по региону.
Там же отметили, что в ходе расследования будут истребованы документы, на основании которых пожилым людям оказывались услуги в сгоревшем пансионате. Владелец частного пансионата уже установлен и задержан. По данным СМИ, это 43-летняя Расима Махиянова.
На ее странице в соцсети "ВКонтакте" есть объявление об открытии пансионата для лежачих больных "Ахай" в ноябре 2018 года. В тексте сказано, что он создан для оказания квалифицированной помощи пожилым людям, которые столкнулись с нелегким недугом. Цель его создания – избавление от физических страданий и повышение качества жизни пациента, отметили авторы объявления.
Сообщается, что всего у сгоревшего дома престарелых якобы трое учредителей. Кроме Махияновой, в СМИ называются имена Залии Мухамедьяровой и Рустама Фаттахова.