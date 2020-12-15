Очевидец рассказала о пожаре в доме престарелых в Башкирии

В ночь на 15 декабря в Башкирии сгорел частный дом престарелых. По официальным данным, в пожаре погибли 11 человек. Расскажем, что на данный момент известно о трагедии и по какой причине могло загореться деревянное здание.

Сгорел дотла

Фото: СК РФ

Пансионат для престарелых находился в местном селе Ишбулдино. Сообщение о том, что здание охвачено огнем, поступило в МЧС в 02:53 по местному времени.

"На момент прибытия пожарных подразделений наблюдалось открытое горение деревянного одноэтажного строения с мансардой размером 9х8 метров по всей площади. Открытое горение ликвидировано в 04:31. В 6:00 объявлена полная ликвидация пожара. Самостоятельно до прибытия пожарной охраны эвакуировались 4 человека", – рассказали подробности в пресс-службе Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан.





пресс-служба главного управления МЧС России по Республике Башкортостан К сожалению, в ходе тушения на месте пожара обнаружены тела 11 погибших, информация по погибшим уточняется.

Уже известно, что из огня не выбрались семь мужчин и четыре женщины. Одна из сотрудниц услышала звук пожарного извещателя и сумела спасти троих постояльцев. По неофициальным данным, возраст погибших составил от 53 до 80 лет.

Сообщается, что к прибытию пожарных пансионат горел полностью. По данным МЧС, площадь возгорания составила 72 квадратных метра – общая часть всего пансионата. К пожару привлекли 16 человек и 6 единиц техники. На месте уже работает следственно-оперативная группа, направлены эксперты испытательной пожарной лаборатории.

Сгоревший пансионат в Башкирии не имел права на круглосуточное размещение

Местная жительница Айслу Хамзиева рассказала РЕН ТВ, что, заметив пожар, они вместе с братом и другими жителями начали кричать и будить людей. Вместе с тем они побежали поливать водой горящий дом.





Айслу Хамзиева жительница деревни Ишбулдино Там все лежащие больные. Всегда у них ворота были закрыты, они не открывали никогда. Больные не ходили никогда.

На место пожара выехал глава республики Радий Хабиров. Он уже заявил, что в Башкирии после инцидента проверят все частные дома престарелых.

Идет оповещение родственников, им оказывают психологическую помощь. По словам замглавы администрации Абзелиловского района Башкирии Руслана Юсупова, в здании во время пожара находилось не 15, а 16 человек. Спаслись пятеро – сиделка и постояльцы. Их отвезли в пункт временного размещения в школе.

"Один госпитализирован из-за хронического заболевания, двое на опросе в больнице", – отметил Юсупов.

В Абзелиловском районе местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации. В качестве одной из причин пожара, по данным СМИ, рассматривается неосторожное обращение с огнем.

По документам – частный жилой дом

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Республике Башкортостан/ТАСС

Сообщается, что в сгоревшем здании находилась автономная некоммерческая организация "Центр социального обслуживания населения "Дом престарелых". По данным ТАСС, она была зарегистрирована в сгоревшем деревянном одноэтажном здании в 2019 году. Здесь же годом ранее зарегистрировали ООО "Ахай", вид деятельности которого был связан с оказанием помощи на дому для лиц с ограниченными возможностями развития, душевнобольным и наркозависимым.

В районной администрации рассказали, что пансионат был рассчитан максимум на 10 человек и имел лицензию для предоставления социальных услуг пожилым людям и инвалидам, но без проживания. Это значит, что люди не могли находиться там круглосуточно.

В правоохранительных органах рассказали, что проверок на соблюдение требований пожарной безопасности в доме престарелых не проводилось, так как официально он не был зарегистрирован как социальный объект с круглосуточным пребыванием постояльцев.

Позже эту информацию подтвердили в Госсобрании Республики Башкортостан.





Константин Толкачев председатель Государственного собрания – Курултая Республики Башкортостан Помещение не приспособлено для круглосуточного пребывания людей, тем более для пожилых. Про разрешительные документы и говорить нечего.

В республиканском главке МЧС рассказали, что систем пожаротушения в частном пансионате не было. Работали только пожарные извещатели. В главке МЧС по региону РИА Новости сообщили, что таких датчиков в здании было всего два. Отметим, что по строительным нормам учреждения такого типа должны быть оснащены установками дымоудаления, системами тушения огня, противопожарным водопроводом и рядом других систем безопасности. По официальным данным, сгоревшее здание эксплуатировалось как частный жилой дом.

СК опубликовал видео с места пожара в доме престарелых в Башкирии

В свою очередь, по данным СМИ, в пансионате была пожарная сигнализация, однако она якобы не была выведена на центральный пульт. Из-за этого информация о возгорании не попала к спасателям. По неофициальной информации, о происшествии сообщила одна из сотрудниц, не уточнив, что горит не частный дом, а именно дом престарелых.

Глава администрации муниципалитета Ильдар Нафиков на своей странице в соцсети "ВКонтакте", комментируя инцидент, сообщил, что здание, в котором находился частный дом престарелых, было построено в 60-х годах прошлого века.

Следственный комитет по Республике Башкортостан возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам").

"В ходе расследования будет проверена полнота принимаемых мер руководством и работниками организации по обеспечению противопожарной безопасности в доме престарелых, а также дана правовая оценка действиям (бездействию) работников контролирующих органов, отвечающих за проверку соответствия правил безопасности установленным законом требованиям и нормам", – говорится в сообщении на сайте следственного управления СКР по региону.

Там же отметили, что в ходе расследования будут истребованы документы, на основании которых пожилым людям оказывались услуги в сгоревшем пансионате. Владелец частного пансионата уже установлен и задержан. По данным СМИ, это 43-летняя Расима Махиянова.

На ее странице в соцсети "ВКонтакте" есть объявление об открытии пансионата для лежачих больных "Ахай" в ноябре 2018 года. В тексте сказано, что он создан для оказания квалифицированной помощи пожилым людям, которые столкнулись с нелегким недугом. Цель его создания – избавление от физических страданий и повышение качества жизни пациента, отметили авторы объявления.



Сообщается, что всего у сгоревшего дома престарелых якобы трое учредителей. Кроме Махияновой, в СМИ называются имена Залии Мухамедьяровой и Рустама Фаттахова.

