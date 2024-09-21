Российско-китайские военно-морские учения "Бэйбу/Взаимодействие" начались во Владивостоке

Фото: Министерство обороны РФ

Российско-китайские военно-морские учения "Бэйбу/Взаимодействие – 2024" начались на Тихоокеанском флоте (ТОФ), сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителей отдела информационного обеспечения ТОФ.

Совместный отряд боевых кораблей флота и ВМС Китая уже вышел в море из Владивостока, отметили представители ТОФ. До этого состоялось торжественное построение экипажей, в ходе которого и было объявлено о начале двусторонних маневров.

На протяжении недели совместный отряд кораблей будет отрабатывать в акватории Японского моря отражение нападения условного противника с воздуха, воды и подводной среды. Также военным предстоит провести тренировки по совместному маневрированию и обороне во время стоянки на незащищенном рейде.

Кроме того, в ходе учений экипажи боевых кораблей отработают артиллерийские стрельбы и некоторые боевые упражнения с применением противовоздушного и противолодочного вооружения.

Ранее корабли Каспийской флотилии отработали ликвидацию плавающей мины, артиллерийскую стрельбу и ракетные удары на учениях "Океан-2024". В них приняли участие экипажи ракетного корабля "Дагестан", малых артиллерийских кораблей "Астрахань" и "Волгодонск".