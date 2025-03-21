Новые меры родительского контроля внедрили на "Госуслугах"

Фото: пресс-служба департамента информационных технологий города Москвы

С помощью портала "Госуслуги" родители смогут блокировать нежелательные сайты, а также отслеживать местоположение своих детей и устанавливать ограничения на время, которое они проводят в Сети. Об этом сообщила пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Нововведения также дают возможность настроить безопасные зоны. К ним, например, может относиться территория школы. При этом родители будут получать уведомления, если дети покинут установленную зону.

На случай экстренной ситуации была создана кнопка SOS. Нажав ее, родители мгновенно направят обращение за помощью.

Вместе с тем на портале можно будет воспользоваться режимами фильтрации в поисковых системах. Они позволят исключить из результатов поиска ребенка нежелательный контент.

"Семейный режим может быть активирован в настройках, обеспечивая дополнительную защиту для детей", – резюмировали в ведомстве.

Ранее депутат Госдумы Сардана Авксентьева предложила дать россиянам возможность оформлять полис ОСАГО на портале "Госуслуги". Парламентарий подчеркнула, что действующий порядок дистанционной покупки полиса приводит к тому, что граждане сталкиваются с бюрократической волокитой, техническими сбоями и попытками навязать им ненужные услуги.