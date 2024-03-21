США столкнулись с проблемами при попытке установить лазерное оружие на самолет

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Американские ВВС не будут проводить летные испытания самолета огневой поддержки AC-130J Ghostrider с лазерной пушкой AHEL, рассказали в командовании специальных операций Военно-воздушных сил США.

"После выполнения значительных комплексных работ на высокой мощности в ходе наземных испытаний под открытым небом твердотельная лазерная система AHEL столкнулась с техническими проблемами", – передает The War Zone сообщение ведомства.

Специалисты объясняют, что из-за возникших трудностей интеграция лазерной системы задерживалась.

При этом отмечается, что изначально испытания собирались провести в 2021 году, однако затем сроки постоянно сдвигались. Последний раз полет назначали на январь этого года, однако он так и не состоялся.

Кроме того, Пентагон не стал предусматривать финансирование на следующий год на программу AHEL. Документы свидетельствуют о том, что ее планируют закрыть в 2024 году.

На прошлых выходных ВВС США провели успешные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183 ARRW. Ее запустили со стратегического бомбардировщика B-52H, взлетевшего с авиабазы Андерсен на Гуаме.

В ВВС США уточнили, что получили ценные данные о возможностях этой передовой технологии. Однако там отказались раскрывать сведения о конкретных задачах проведенных испытаний.