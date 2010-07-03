Две мониторинговые станции в России возобновили передачу данных

17:07
17:07
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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Российские мониторинговые станции в Пеледуе и Билибине возобновили передачу данных, сообщил в своем микроблоге в Twitter исполнительный секретарь Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассина Зербо.
По словам Зербо, станции RUP 56 (Пеледуй) и RUP 57 (Билибино), которые входят в международную систему мониторинга ядерных испытаний, вновь начали передавать данные во Временный технический секретариат ОДВЗЯИ. "Отличное сотрудничество и поддержка со стороны операторов российских станций", – подчеркнул секретарь международной организации.
RN stations RUP 56 (Peleduy) and RUP 57 (Bilibino) have resumed operations in #Russia🇷🇺 & are currently backfilling data to the PTS. Excellent cooperation & support from our Russian station operators under «The Provisional Operation Status of the #IIMS»— Lassina Zerbo (@SinaZerbo) 20 августа 2019 г.
Ранее представитель ОДВЗЯИ рассказала ТАСС, что 10 августа в связи с перебоями связи перестали поступать данные со станций в подмосковной Дубне и Кирове. А 19 августа издание The Wall Street Journal писало со ссылкой на Зербо, что сигнал не поступает и со станций в чукотском Билибино и алтайском Залесово. О перебоях в Пеледуе ранее не сообщалось.
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