Две мониторинговые станции в России возобновили передачу данных

Российские мониторинговые станции в Пеледуе и Билибине возобновили передачу данных, сообщил в своем микроблоге в Twitter исполнительный секретарь Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассина Зербо.

По словам Зербо, станции RUP 56 (Пеледуй) и RUP 57 (Билибино), которые входят в международную систему мониторинга ядерных испытаний, вновь начали передавать данные во Временный технический секретариат ОДВЗЯИ. "Отличное сотрудничество и поддержка со стороны операторов российских станций", – подчеркнул секретарь международной организации.

RN stations RUP 56 (Peleduy) and RUP 57 (Bilibino) have resumed operations in #Russia🇷🇺 & are currently backfilling data to the PTS. Excellent cooperation & support from our Russian station operators under «The Provisional Operation Status of the #IIMS»