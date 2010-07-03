В Госдуме призвали прописать случаи применения Россией ядерного оружия

Фото: Москва 24/ Лидия Широнина

Комментируя призыв Китая к полному запрету ядерного оружия, первый замглавы комитета Госдумы по обороне Александр Шерин заявил ИА "НСН", что Россия не может позволить себе аналогичных высказываний.

По словам парламентария, Россия и Китай находятся в разных условиях. "Целостность нашего государства и безопасность сегодня всячески проверяется на прочность американцами, их провокациями, их самолетами-разведчиками, какими-то постоянными заявлениями, проведениями каких-то учений", – напомнил депутат, добавив, что "у китайцев в этом плане все гораздо проще".

По словам Шерина, численность населения Китая, его промышленность и расходы на армию гарантируют стране, что "никто на ее территорию не собирается сбрасывать бомбы, нападать и какие-то провокации организовывать". Россия, напротив, интересует США и другие страны НАТО "своими природными ресурсами", пояснил эксперт. "То количество военных баз и недружественных действий в отношении нашей страны не позволяет нам такой роскоши – сидеть и ждать, пока по нашей стране нанесут удары, и вот только тогда мы ответим", – подчеркнул он.

При этом Шерин отметил, что Москве необходимо документально зафиксировать те случаи, когда может быть применено ядерное оружие. По мнению депутата, это оправдано только в том случае, если целостности и безопасности страны будут угрожать.

Ранее сообщалось, что парламентская ассамблея НАТО случайно опубликовала секретный доклад с указанием мест размещения американского ядерного оружия в Европе. Документ был обнародован в апреле 2019 года, а затем удален. В документе раскрывалось местоположение около 150 единиц ядерного оружия США. Согласно докладу, оружие хранится на шести американских и европейских базах: в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.