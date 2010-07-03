В учениях "Центр-2019" примут участие 7 иностранных государств

В стратегических командно-штабных учениях "Центр-2019", которые пройдут с 16 по 21 сентября, примут участие 7 иностранных государств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства обороны.
"Для отработки совместных действий на учения привлекаются воинские контингенты Китайской Народной Республики, Исламской Республики Пакистан, Кыргызской Республики, Республики Индия, Республики Казахстан, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан", – информируют в ведомстве.
Отмечается, что всего в учениях задействуют почти 130 тысяч человек. Будет использовано 20 тысяч единиц военной техники и около 600 вертолетов и самолетов.
В Минобороны добавили, что основная часть учений состоится на полигонах Аданак, Тоцкий, Донгуз, Чебаркульский, Алейский и Юргинский.
Ранее Сергей Шойгу подтвердил готовность РФ вести диалог с США по ракетам. Глава Минобороны напомнил, что Россия неоднократно предлагала начать переговоры по возобновлению ДРСМД. 2 августа договор прекратил действие.
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