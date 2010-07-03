В российских войсках появится своя сотовая связь

В составе бригад управления Минобороны России сформируют роты, оснащенные мобильными ретрансляторами и антеннами сотовой связи. Первые такие подразделения уже появились на Дальнем Востоке и в Сибири, сообщает газета "Известия".
Новые средства связи выдерживают температуру от минус 20 до плюс 50 градусов и обладают влагостойкостью. В случае дистанционной активации режима пропажи аппарат экстренно стирает ключи шифрования.
Благодаря новой технике подразделения смогут оперативно создавать локальные сети сотовой связи, подключаясь к сигналу основных федеральных операторов в радиусе до 30–40 километров от передвижной вышки.
Такие устройства нужны для формирования закрытых для противника зон обмена информацией и налаживания устойчивой связи в районах стихийных бедствий. Эксперты считают, что подобная сотовая связь будет пользоваться у военных большим спросом несмотря на наличие спутниковых и радиорелейных каналов.
Испытания новых комплексов связи прошли в Восточном военном округе недалеко от Хабаровска. Учения подтвердили эффективность нового армейского оборудования.
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