В российских войсках появится своя сотовая связь

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В составе бригад управления Минобороны России сформируют роты, оснащенные мобильными ретрансляторами и антеннами сотовой связи. Первые такие подразделения уже появились на Дальнем Востоке и в Сибири, сообщает газета "Известия".

Новые средства связи выдерживают температуру от минус 20 до плюс 50 градусов и обладают влагостойкостью. В случае дистанционной активации режима пропажи аппарат экстренно стирает ключи шифрования.

Благодаря новой технике подразделения смогут оперативно создавать локальные сети сотовой связи, подключаясь к сигналу основных федеральных операторов в радиусе до 30–40 километров от передвижной вышки.

Такие устройства нужны для формирования закрытых для противника зон обмена информацией и налаживания устойчивой связи в районах стихийных бедствий. Эксперты считают, что подобная сотовая связь будет пользоваться у военных большим спросом несмотря на наличие спутниковых и радиорелейных каналов.

Испытания новых комплексов связи прошли в Восточном военном округе недалеко от Хабаровска. Учения подтвердили эффективность нового армейского оборудования.