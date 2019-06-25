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17:10

В ВДВ создадут пятую дивизию

общество

17:10

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Фото: Москва 24/Игорь Иванко

План развития Воздушных десантных войск (ВДВ) предусматривает воссоздание в их составе 104-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Она будет пятой по счету в составе этого рода войск, сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Госдумы по обороне, бывшего командующего ВДВ Владимира Шаманова.

"Планируется воссоздать в составе ВДВ 104-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию", – сказал Шаманов.

Он добавил, что сейчас пока рано говорить, когда именно это произойдет. Ранее он говорил, что полки 104-й дивизии будут дислоцироваться в Ульяновске, Пензе и Оренбурге. Сейчас в состав ВДВ входят четыре дивизии и пять бригад, не считая частей обеспечения и учебных частей.

В апреле сообщалось, что в ВДВ не планируется менять цвета погон.

Ранее СМИ писали, что десятки курсантов сорвали с себя погоны и положили к памятнику основателю рода войск Василию Маргелову. Так они выразили протест из-за замены традиционного голубого цвета погон на зеленый. В Госдуме после этого опровергли подобные планы властей.

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