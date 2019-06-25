В ВДВ создадут пятую дивизию

План развития Воздушных десантных войск (ВДВ) предусматривает воссоздание в их составе 104-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Она будет пятой по счету в составе этого рода войск, сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Госдумы по обороне, бывшего командующего ВДВ Владимира Шаманова.
"Планируется воссоздать в составе ВДВ 104-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию", – сказал Шаманов.
Он добавил, что сейчас пока рано говорить, когда именно это произойдет. Ранее он говорил, что полки 104-й дивизии будут дислоцироваться в Ульяновске, Пензе и Оренбурге. Сейчас в состав ВДВ входят четыре дивизии и пять бригад, не считая частей обеспечения и учебных частей.
Ранее СМИ писали, что десятки курсантов сорвали с себя погоны и положили к памятнику основателю рода войск Василию Маргелову. Так они выразили протест из-за замены традиционного голубого цвета погон на зеленый. В Госдуме после этого опровергли подобные планы властей.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.