В России началась масштабная проверка боеготовности

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В частях Центрального и Восточного военных округов, ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации началась внезапная проверка боеготовности по распоряжению Владимира Путина. Об этом передает РИА Новости.

"Проверка пройдет с 20 по 25 августа. Особое внимание следует отвести организации и поддержанию непрерывного и устойчивого управления войсками и силами", — отметил министр обороны Сергей Шойгу.

По его словам, подготовка, включающая комплекс из 16 специальных учений, началась в преддверии масштабных учений "Восток-2018". "Эти маневры станут беспрецедентным по масштабам, в них примут участие военные из Китая и Монголии", – подчеркнул министр обороны.

Помимо этого, для проверки авиаготовности и выполнения задач территориальной обороны будут привлечены военные комиссариаты.

Шойгу также поручил соблюдать требования безопасности и не допустить случаи нанесения ущерба технике.

Ранее сообщалось, что Россия может начать поставку зенитных ракетных комплексов С-400 Индии в 2020 году. Кроме того, аналогичные поставки планируются и в Турцию, однако против сделки выступают США и страны НАТО.