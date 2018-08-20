В России началась масштабная проверка боеготовности

20 августа, 12:23
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В частях Центрального и Восточного военных округов, ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации началась внезапная проверка боеготовности по распоряжению Владимира Путина. Об этом передает РИА Новости.
"Проверка пройдет с 20 по 25 августа. Особое внимание следует отвести организации и поддержанию непрерывного и устойчивого управления войсками и силами", — отметил министр обороны Сергей Шойгу.
По его словам, подготовка, включающая комплекс из 16 специальных учений, началась в преддверии масштабных учений "Восток-2018". "Эти маневры станут беспрецедентным по масштабам, в них примут участие военные из Китая и Монголии", – подчеркнул министр обороны.
Помимо этого, для проверки авиаготовности и выполнения задач территориальной обороны будут привлечены военные комиссариаты.
Шойгу также поручил соблюдать требования безопасности и не допустить случаи нанесения ущерба технике.
Ранее сообщалось, что Россия может начать поставку зенитных ракетных комплексов С-400 Индии в 2020 году. Кроме того, аналогичные поставки планируются и в Турцию, однако против сделки выступают США и страны НАТО.
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