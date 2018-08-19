В России прошел первый полет вертолета Ми-26

Модернизированный тяжелый вертолет Ми-26Т2В, созданный для российских Воздушно-космических сил, впервые поднялся в воздух на летно-испытательной станции предприятия "Роствертол" холдинга "Вертолеты России". Об этом передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу организации.

Первый вертолет Ми-26Т2В представят на международном техническом форуме "Армия-2018", куда направится, по информации пресс-службы, самостоятельно.

От базовой модели Ми-26 новинка отличается современным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования, которое упрощает пилотирование вертолета. Бортовое оборудование позволяет в автоматическом режиме совершать полет по траектории, выходить в заранее заданную точку, заходить на посадку и выполнять предпосадочное маневрирование с возвратом на основной или запасной аэродром.

Помимо этого, на вертолете установлен цифровой пилотажный комплекс, а в кабине экипажа – цветные жидкокристаллические многофункциональные индикаторы, снижающие нагрузку на летный экипаж. Кроме того, Ми-26Т2В получил новый бортовой комплекс обороны "Витебск", которые обнаруживает угрозу и препятствует атаке.

Ранее Российская самолетостроительная корпорация (РСК) "МиГ" сообщила, что совсем скоро представит новый истребитель пятого поколения МиГ-41. По словам гендиректора корпорации Илья Тарасенко, поставки боевой техники запланированы на середину 2020-го года.