Россия может начать поставки С-400 Индии в 2020 году

20 августа, 11:28
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Россия может начать поставлять зенитные ракетные комплексы С-400 Индии в 2020 году, если контракт подпишут до конца 2018-го, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.
Как сообщает РИА Новости, межправсоглашения по поставкам ЗРК и фрегатов проекта 11356 были достигнуты во время переговоров Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Они состоялись в Гоа в октябре 2016 года.
Россия также планирует поставлять эти же комплексы Турции. Против сделки выступают США и страны НАТО. Анкара претензий не приемлет. Как отмечали в турецком МИД, в свое время альянс отказал Анкаре в праве укрепить ее оборонные системы и не продал ей необходимую технику. Турция была вынуждена обратиться к РФ.
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