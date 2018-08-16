В Казани представили новый бомбардировщик Ту-22М3М

16 августа, 13:10
Фото: ТАСС/Егор Алеев
На Казанском авиационном заводе имени С.П. Горбунова прошла церемония выкатки модернизированного бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М. Мероприятие посетили командующий дальней авиацией ВКС Сергей Кобылаш, президент Татарстана Рустам Минниханов и генеральный директор "Туполев" Александр Конюхов, передает РИА Новости.
Во время модернизации на бомбардировщик установили новое бортовое радиоэлектронное оборудование. Также смонтировали информационно-управляющую систему с функцией интеллектуальной поддержки действий экипажа.
Первый полет модернизированного Ту-22М3М запланирован на конец сентября.
Президент "Объединенной авиастроительной корпорации" Юрий Слюсарь сообщил, что ВКС получат обновленные бомбардировщики-ракетоносцы в 2021 году. Он отметил, что с 2019 года строевые самолеты начнут поступать на завод для модернизации.
Ту-22М3 – дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец, предназначенный для поражения наземных и морских целей. Был принят на вооружение в 1989 году. Всего построено 500 самолетов.
Ранее сообщалось, что гиперзвуковые ракеты новейшего комплекса "Кинжал" протестируют на дальнем бомбардировщике Ту-22М3.
По словам собеседника агентства, "Кинжал" испытают на Ту-22М3. Уточняется, что на одном бомбардировщике испытают сразу несколько гиперзвуковых ракет. Ракета данного комплекса летит на скорости в 10 раз быстрее звука.
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