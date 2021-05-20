Главный следователь Москвы уходит в отставку

10:41
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Руководитель Главного следственного управления московской полиции генерал-майор юстиций Наталья Агафьева уходит в отставку после 43 лет службы в органах внутренних дел. Об этом сообщает столичный главк МВД России.
Уточняется, что Агафьева подала рапорт на увольнение по выслуге лет, который дает ей право на получение пенсии. По данным пресс-службы ведомства, за время работы глава ГСУ ГУ МВД по Москве ввела эффективную методику расследования некоторых видов преступлений, в том числе позволяющую выполнять одну из основных задач уголовного судопроизводства – возмещение потерпевшим причиненного ущерба.
Главное следственное управление полиции Москвы Агафьева возглавляла более шести лет. В органах внутренних дел она служит с 1978 года, руководящие должности занимает с 1985 года. Награждена медалями "За отличие в службе" I, II и III степени, "За доблесть в службе" и нагрудным знаком "Лучший следователь".
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