В Москве пройдет рейд против тонированных автомобилей

16:29
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Столичная Госавтоинспекция организовала рейд по проверке тонировки автомобилей после многочисленных нарушений. Об этом сообщает РИА Новости.
"С 19 по 28 апреля 2021 года на территории Москвы проводится профилактическое мероприятие, направленное на выявление и пресечение административных правонарушений, связанных с управлением транспортных средств с установленными на них стеклами, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств", – рассказали в московском ГИБДД.
По данным полиции, за первый день рейда было привлечено к ответственности свыше 2,4 тысячи автовладельцев, выписано более 1,7 тысячи требований об устранении причин правонарушения. Кроме того, 25 автолюбителей были привлечены к административной ответственности в связи с невыполнением требований инспекторов по устранению нарушений.
В ГИБДД пояснили, что, если водитель отказывается удалить незаконную тонировку на месте, то ему выписывается требование по ее устранению. Если автовладелец игнорирует его, то его привлекают по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции").
Ранее сообщалось, что в России с 1 апреля вступили новые правила проведения экзамена на право управления транспортными средствами. Главное изменение заключается в том, что кандидаты на получение прав больше не демонстрируют водительские навыки на закрытых площадках.
Проверка первоначальных навыков управления транспортным средством на закрытых площадках в формате отдельного экзамена теперь проводиться не будет. Готовность будущих водителей проверяют исключительно в условиях реального дорожного движения.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: