В Москве пройдет рейд против тонированных автомобилей

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Столичная Госавтоинспекция организовала рейд по проверке тонировки автомобилей после многочисленных нарушений. Об этом сообщает РИА Новости.

"С 19 по 28 апреля 2021 года на территории Москвы проводится профилактическое мероприятие, направленное на выявление и пресечение административных правонарушений, связанных с управлением транспортных средств с установленными на них стеклами, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств", – рассказали в московском ГИБДД.

По данным полиции, за первый день рейда было привлечено к ответственности свыше 2,4 тысячи автовладельцев, выписано более 1,7 тысячи требований об устранении причин правонарушения. Кроме того, 25 автолюбителей были привлечены к административной ответственности в связи с невыполнением требований инспекторов по устранению нарушений.

В ГИБДД пояснили, что, если водитель отказывается удалить незаконную тонировку на месте, то ему выписывается требование по ее устранению. Если автовладелец игнорирует его, то его привлекают по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции").

Ранее сообщалось, что в России с 1 апреля вступили новые правила проведения экзамена на право управления транспортными средствами. Главное изменение заключается в том, что кандидаты на получение прав больше не демонстрируют водительские навыки на закрытых площадках.

Проверка первоначальных навыков управления транспортным средством на закрытых площадках в формате отдельного экзамена теперь проводиться не будет. Готовность будущих водителей проверяют исключительно в условиях реального дорожного движения.