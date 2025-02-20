Московские спасатели будут патрулировать водоемы на новых скоростных аэролодках

Фото: комплекс городского хозяйства Москвы

Новейшие аэролодки трех типов, которые можно использовать круглый год, были переданы Московской городской поисково-спасательной службе на водных объектах. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Благодаря новым судам отечественного производства спасатели смогут осуществлять поисковые работы, подплывать к месту происшествия, в том числе к заболоченной и обводненной местности.

Бирюков также рассказал о преимуществах аэролодок "Бриз 555", "Пиранья 3" и "Нерпа-460КБ" перед судами на воздушной подушке, которые сейчас используются спасателями. Они имеют высокую степень надежности, мобильности и проходимости, а также могут развивать на льду скорость до 100 километров в час.

"Эта техника не испытывает трудностей при переходе с водной поверхности на снег и наоборот, хорошо преодолевает различные препятствия", – добавил заммэра Москвы.

Он заключил, что по результатам эксплуатации аэролодок будет принято решение о дальнейшем оснащении ими флота Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах.

Зимой патрулируют водоемы столицы для предотвращения возможных происшествий свыше 25 судов на воздушной подушке. Они могут передвигаться по воде и льду со средней скоростью 50–80 километров в час. Дополнительно зимой используются подвижные спасательные посты и водолазный спасательный автомобиль.

