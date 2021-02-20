Прокуратура Москвы предупредила об ответственности за призывы к незаконным акциям

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Прокуратура столицы предостерегла от призывов к несогласованным акциям и от участия в них. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"В связи с распространением призывов к участию в массовых мероприятиях, организуемых с нарушением установленного порядка проведения митингов, прокуратура Москвы предостерегает о недопустимости противоправных действий", – говорится в сообщении.

Ранее Совет Федерации одобрил закон, который предусматривает кратное увеличение штрафов за неподчинение требованиям силовиков, в том числе на публичных акциях.

Кроме того, повысятся штрафы из-за нарушения финансирования подобных мероприятий. Меры будет применяться в отношении участников или организаторов митингов, демонстраций, шествий.

Несогласованные протестные акции прошли в разных городах России 23 и 31 января. Сообщалось, что в отношении их участников были составлены 4,9 тысячи дел, большинство из которых – за нарушение установленного порядка организации. Всего арестованы 972 человека, оштрафованы 1 232 человека.

