Штрафы за невыполнение требований силовиков на митингах будут повышены

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Совет Федерации одобрил закон, который предусматривает кратное увеличение штрафов за неподчинение требованиям силовиков, в том числе на публичных акциях. Об этом сообщает ТАСС.
Кроме того, повысятся штрафы из-за нарушения финансирования подобных мероприятий. Меры будет применяться в отношении участников или организаторов митингов, демонстраций, шествий. В результате при повторном неповиновении законному распоряжению сотрудников полиции, Росгвардии, ФСБ, Минобороны, ФСИН будет предусмотрено наказание в размере от 10 до 20 тысяч рублей либо административный арест на срок до 30 суток, либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.
Для должностных лиц штраф составит от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц – от 70 до 200 тысяч рублей.
Ранее суд избрал меру пресечения подростку за драку с сотрудниками ОМОНа на акции в Москве. Юноша является несовершеннолетним.
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