Ведомственной охране разрешили сбивать беспилотники с помощью спецсредств

Фото: depositphotos/Afotoeu

Работники ведомственной охраны смогут применять специальные технические средства для того, чтобы сбивать беспилотные летательные аппараты, передает ТАСС.

Поправки подготовлены ко второму чтению законопроекта об усилении контроля за оборотом оружия. Данный документ поддержал комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

Изменения затронут закон "О ведомственной охране". Работники таких структур смогут сбивать беспилотники, если те находятся в воздушном пространстве с целью нападения на охраняемые объекты.

Пресекать такие действия предлагается за счет подавления или преобразования сигналов дистанционного управления беспилотными летательными аппаратами или посредством воздействия на пульты управления. Допускается и повреждение и уничтожение воздушных судов.

Ранее в декабре глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал беспилотные летательные аппараты главной угрозой для полуострова. Руководитель региона подчеркнул, что власти закупили новые системы ПВО для противостояния атакам.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!