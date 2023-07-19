В РФ могут начать оповещать о ЧС через домофоны

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Население РФ могут начать оповещать о чрезвычайных ситуациях с помощью домофонов, рассказал глава МЧС Александр Куренков.

"Есть предложения и наработки зайти (с оповещением. – Прим. ред.) в многоквартирные дома через домофоны", – цитирует министра ТАСС.

Ранее Куренков выступил с предложением по расширению кредитных каникул для россиян, которые пострадали от чрезвычайных ситуаций. По словам главы МЧС, ведомства уже приступили к работе над расширением кредитных каникул для граждан и на другие виды кредитования.

До этого министр сообщил о необходимости организации внеплановых проверок в торговых центрах и на складах. По его словам, это следует сделать для контроля над соблюдением правил пожарной безопасности.

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