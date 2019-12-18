В Генштабе заявили об отсутствии предпосылок для войны до 2050 года

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Начальник Генштаба Валерий Герасимов в ходе выступления перед иностранными военными атташе сообщил об отсутствии предпосылок для начала масштабной войны до 2050 года.

Вместе с тем Герасимов отметил, что обстановка в мире остается нестабильной, а ее развитие приобретает все более динамичный характер.

В частности, по мнению главы Генштаба, на Россию оказывается "беспрецедентное политическое, экономическое и информационное давление", цитирует Герасимова газета "Красная звезда".

По этой причине не стоит исключать возникновения кризисных ситуаций, которые способны перерасти в конфликт большого масштаба, резюмировал он.

Генерал подчеркнул, что оборонный потенциал РФ будет поддерживаться на достаточном уровне для отражения любой агрессии против страны.

9 декабря генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг указал, что Североатлантический альянс не считает Москву врагом или противником.