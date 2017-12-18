Новую армию ВВС и ПВО создадут на Дальнем Востоке

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Морскую авиацию и силы ПВО Тихоокеанского флота в 2018 году объединят в составе мощной армии со штабом на Камчатке. Новому объединению поручено контролировать воздушную обстановку на Камчатке, Чукотке и в арктическом регионе, сообщает газета "Известия".

Основу группировки новой армии составят дислоцированный в Елизово под Петропавловском-Камчатским 317-й смешанный авиационный полк и базирующаяся там же 53-я дивизия ПВО.

Состав 53-й дивизии ПВО пополнят радиотехнический и зенитный ракетный полки, радиолокационные посты, авиационные комендатуры, пункты наведения авиации, расположенные на Камчатке, Чукотке, острове Врангеля и в других районах российского северо-востока.

В составе авиаполка – эскадрилья противолодочных самолетов с модернизированными Ил-38Н "Новелла", высотные перехватчики Миг-31, а также вертолеты и беспилотники.

По мнению экспертов, речь идет о наращивании ударного потенциала Тихоокеанского флота. "Этот регион в последнее время стал "горячим". Военная активность США здесь повысилась в разы под предлогом северокорейской ракетной угрозы", – отмечает военный эксперт Алексей Леонков.

По его словам в Тихом океане у Соединенных Штатов находятся шесть авианосцев.

В дальнейшем в составе Тихоокеанского флота появится еще одна армия ВВС и ПВО с подчиненными ей частями, дислоцированными в Приморье. В зону ее ответственности войдут Сахалин, Курилы, Японское и Охотское моря.

Меняется и структура авиационных сил. Вместо плохо управляемых авиабаз воссоздаются полки и дивизии. В их состав войдут эскадрильи противолодочных и транспортных самолетов, истребители, разведчики, ракетоносцы и беспилотники.

В 2018 году ракетные войска стратегического назначения (РВСН) планируют провести 12 пусков ракет. Для сравнения. в 2017 году было запущено пять ракет. Один пуск войска планируют произвести до конца этого года.