В РВСН пообещали запустить в 2018 году в два раза больше ракет

15 декабря, 04:23
Фото: ТАСС/ Лысцева Марина
Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) в 2018 году планируют провести 12 пусков ракет.
Командующий РВСН Сергей Каракаев заявил, что в 2017 году было запущено пять ракет. Один пуск войска планируют произвести до конца этого года, сообщает подведомственная Минобороны газета "Красная звезда".
Каракаев уточнил, что в следующем году планируется запустить 12 ракет.
По словам командующего, ракеты "Ярс" и "Тополь", которые состоят на вооружении, схожи по техническим характеристикам. Утилизация носителя путем их запуска существенно удешевляет стоимость летных испытаний.
Ранее Минобороны опубликовало видео с учений российских стратегических ядерных сил. В рамках плановой тренировки отработали взаимодействие РВСН, атомных субмарин Северного и Тихоокеанского флотов, дальней авиации ВКС России.
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