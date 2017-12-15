В РВСН пообещали запустить в 2018 году в два раза больше ракет

Фото: ТАСС/ Лысцева Марина

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) в 2018 году планируют провести 12 пусков ракет.

Командующий РВСН Сергей Каракаев заявил, что в 2017 году было запущено пять ракет. Один пуск войска планируют произвести до конца этого года, сообщает подведомственная Минобороны газета "Красная звезда".

Каракаев уточнил, что в следующем году планируется запустить 12 ракет.

По словам командующего, ракеты "Ярс" и "Тополь", которые состоят на вооружении, схожи по техническим характеристикам. Утилизация носителя путем их запуска существенно удешевляет стоимость летных испытаний.

Ранее Минобороны опубликовало видео с учений российских стратегических ядерных сил. В рамках плановой тренировки отработали взаимодействие РВСН, атомных субмарин Северного и Тихоокеанского флотов, дальней авиации ВКС России.