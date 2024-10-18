ФСБ будет по новым правилам получать сведения о гражданах из ЗАГС

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ФСБ РФ по новому закону и в соответствии с уточненными правилами будет получать сведения о гражданах из ЗАГС. Соответствующий закон опубликован на портале опубликования проектов нормативных актов.

В пояснительной записке сказано, что служба включена в число органов, которые смогут узнавать данные о государственной регистрации актов гражданского состояния. Также законопроект вносит некоторые правки в правила предоставления этих сведений.

Между тем сами граждане РФ смогут получать все популярные государственные услуги в онлайн-режиме, указывал ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин. Это, по его данным, должно произойти уже к 2030 году, когда госуслугу можно будет получить в режиме реального времени, в момент обращения.

