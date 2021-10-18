"Краповые береты" объяснили снятие родственника Рамзана Кадырова с испытаний

18:40
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Основатель движения "Краповых беретов", создатель спецназа "Витязь" Сергей Лысюк рассказал, почему родственника главы Чечни Рамзана Кадырова Абдул-Керима сняли с испытаний на получение крапового берета. Об этом сообщает News.ru.
По его словам, претендент сошел на марш-броске, никакой драки во время сдачи нормативов между инструкторами и представителями Чечни не было.
Лысюк также опроверг информацию о том, что претендентов из числа чеченцев подвозили на автомобилях во время марш-броска.
"Никакой драки не было, все испытания прошли как положено. Никто никогда никого не подвозит. Кто там даст подвезти? Испытания принимают те, кто сам сдавал на берет, они никому на халяву получить берет не дадут. Это дело чести", – добавил он.
17 октября военкор Александр Коц сообщил в своем телеграм-канале, что в учебном центре Росгвардии "Тамбукан" произошел скандал, переросший в драку. По его словам, во время марш-броска при сдаче нормативов на краповый берет представители одной из кавказских республик мошенничали, подвозя претендентов на машинах.
Позже официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин опроверг эту информацию, подчеркнув, что краповый берет является символом доблести спецподразделений, его не снимают даже перед врагом.
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