МВД: мошенники начали красть аккаунты россиян в Telegram с помощью голосований

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Мошенники начали красть у россиян телеграм-аккаунты, используя фейковые ссылки на голосование. Об этом предупреждает пресс-служба Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

По данным ведомства, злоумышленники отправляют пользователям через аккаунт знакомого человека сообщение, в котором просят их принять участие в опросе. Однако ссылка для "голосования" на самом деле ведет на фишинговый ресурс, при переходе на который жертва теряет доступ к своему аккаунту в Telegram.

Ранее министерство здравоохранения РФ предупредило о новой схеме мошенничества. Так, аферисты звонят своим жертвам и убеждают их установить новое "приложение Минздрава". После установки злоумышленники направляют человеку форму для ввода данных и таким образом получают доступ к банковским картам.

В ведомстве отметили, что у Минздрава нет никаких специальных приложений, а все цифровые сервисы министерства представлены на портале "Госуслуги".