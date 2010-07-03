Детские площадки в Москве не будут оснащать тревожными кнопками

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Столичные детские площадки не будут оснащать тревожными кнопками, поскольку на сегодняшний день необходимости в этом нет. Об этом сообщила председатель комиссии Мосгордумы по безопасности Инна Святенко.

По ее словам, такой опыт уже был. "Сейчас у всех есть и мобильные телефоны, есть возможность отправить свою геолокацию. Так что в этом нет необходимости", – цитирует Святенко Агентство "Москва".

Ранее депутаты Мосгордумы предложили правительству столицы рассмотреть вопрос об оснащении детских площадок тревожными кнопками, видеокамерами и дополнительным освещением.

Замглавы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Кирилл Малышкин отметил, что те камеры, что уже есть во дворах, не охватывают всю территорию около дома. А вот мысль установить на детских площадках тревожные кнопки он назвал спорной. По его словам, они могут пострадать от вандалов.

В свою очередь, начальник управления координации деятельности по оказанию услуг видеонаблюдения департамента информационных технологий Алексей Корников уточнил, что в единую городскую систему видеонаблюдения уже подключено 167 тысяч камер. Из них почти 20 тысяч покрывают дворовые территории на 60%.