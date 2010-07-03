Видеокамеры и тревожные кнопки могут появиться на детских площадках

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Детские площадки стоит оборудовать камерами и тревожными кнопками. Такое предложение председатель комиссии Мосгордумы по безопасности Инна Святенко озвучила на круглом столе "Обеспечение безопасности на детских игровых площадках", передает ТАСС.

Святенко уверена, что подходить к вопросам безопасности нужно комплексно. "Есть смысл пообсуждать обязательное видеонаблюдение на каждой детской площадке и некой сигнальной или тревожной кнопки, когда незамедлительно будет приходить помощь в случае необходимости", – уточнила парламентарий.

Как пояснил замглавы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Кирилл Малышкин, те камеры, что уже есть во дворах не охватывают всю территорию около дома. А вот мысль установить на детских площадках тревожные кнопки он назвал спорной. По его словам, они могут пострадать от вандалов.

"Это отдельный вопрос, который стоит проработать с профильной структурой департамента информационных технологий, так как для этого потребуется и дополнительное финансирование", – добавил Малышкин.

В свою очередь, начальник управления координации деятельности по оказанию услуг видеонаблюдения департамента информационных технологий Алексей Корников уточнил, что в единую городскую систему видеонаблюдения уже подключено 167 тысяч камер. Из них почти 20 тысяч покрывают дворовые территории на 60%.

Ранее стало известно, что в усадьбе Люблино обустроят сразу шесть детских площадок. Одна будет предназначена для ребят с ограниченными возможностями.

