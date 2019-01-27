Забота о детях: как избавиться от навязчивых страхов

Чрезмерные страхи родителей и желание оградить своих детей даже от каких-то незначительных вещей, предметов, обстоятельств порой могут вызвать реакцию протеста у ребенка. Анна Лебедева рассуждает о том, как сохранить в порядке детскую психику и бороться со своими опасениями внутри себя.

Недавно читала дочери очень смешной и в какой-то степени грустный рассказ "Бы" из серии "Денискины рассказы". Там маленький мальчик представляет себя взрослым, а родителей и бабушку – маленькими, и говорит с ними соответствующим тоном. Этот рассказ натолкнул на мысль, что порой стоит и в жизни использовать подобный шаблон-перевертыш, чтобы расхохотаться, увидев себя со стороны хотя бы в одной малюсенькой сценке, когда мы заставляем детей мыть руки каждые полчаса или доедать кашу, которую ребенок уже видеть не может. Мы становимся такими напряженными, не похожими на себя, когда речь идет о наших детях. Постоянно чего-то боимся, во всем их ограничиваем и надоедаем взрослым занудством. Не замечая того сами, мы обрастаем всякими ненужными страхами, а потом не знаем, как от них избавиться.

Страх №1. Бактерии

Одна моя знакомая резко изменилась после родов. Столкнувшись с парой-тройкой ОРЗ в жизни ребенка, с коликами в животе и с температурой выше 38 градусов от прорезывания зубов, она решила, что во всем виноваты бактерии. Повсюду она стала видеть микробы величиною с лошадь. Это доставляло жуткие неудобства не только ей, но и всем членам семьи. Марина стала таскать везде прокипяченную детскую посуду и другие принадлежности, чтобы избежать контакта с "вредителями", которые якобы могут вызвать недомогание у ребенка. Дочка ее все свое детство ни разу не играла в песочнице во дворе, не ходила в детский сад и не ела в кафе. Любимая мамина фраза – "помой руки"!

Мама так боялась за свою единственную дочь, а та только и ждала, когда наконец-то вырастет и сможет хлопнуть дверью со словами: "Ты меня достала!" Приблизительно так и вышло.

Я тоже иногда чувствую себя некомфортно в общественных местах. Тут – дверные ручки грязные, тут – перила, а лифт – так и вообще коробка с микробами, где распыляются и оседают на стены бактерии разных пород. Кругом сопливые дети – в игровых комнатах, на площадках, в детском саду и даже в парке кашляют, достают носовые платки и не дают как следует подышать свежим воздухом.

Вообще ситуация с микробами порой доходит до абсурда. Ну невозможно жить в стерилизованном вакууме. Наверное, единственный выход – просто расслабиться, а еще вспомнить свое детство, в котором мы ходили в детский сад, делились друг с другом жеваной жвачкой, ели козявки, тащили в дом полные ботинки песка, уплетали бублики порой и грязными руками (потому что в магазине они были теплые, а на каждом шагу не продавались антибактериальные салфетки, как сейчас). Советские дети пили сладкую газировку из автомата, где стоял один стакан на всех и ополаскивался по-простому, не кипятком из посудомоечной машины, а просто струйкой холодной воды. И ничего, выросли, к своему счастью переболели ветрянкой. Все довольны и счастливы.

Я когда думаю о своем детстве, сразу расслабляюсь. Могу даже не мыть руки ребенку, когда, забрав из сада, вручаю ей леденец на палочке или яблоко.

Страх №2. Недоедание

Вот это прямо любимое наше все – чтобы наелся от пуза, чтобы тарелка блестела! Тогда нас охватывает радость и чувство полного удовлетворения.

Накормить ребенка – одна из главных материнских задач. Когда у малыша хороший аппетит – у нас хорошее настроение. Когда он ни в какую не хочет есть, мы начинаем бояться: а здоров ли ребенок, а вкусный ли борщ я приготовила?

"Ешь, а то игрушку не куплю!" – любимая фраза многих мам. Вообще, находясь, например, в детском кафе, некоторые мамы не могут спокойно пить кофе с булочкой. Отодвинув свою чашку, они пытаются впихнуть в ребенка суп с фрикадельками, а он хочет играть и есть сладкое, поэтому каждая ложка дается с трудом, и горе-трапеза сопровождается слезами. В итоге – мамин кофе остыл, а ребенок толком не поиграл и не поел.

Бабушки особенно любят накормить. А если что-то не получается, звонят своим детям и жалуются. Неважно, совещание у тех в этот момент или еще что-то важное. У бабушек от недоедания внучат сразу портится настроение, и начинается паника. Пять ложек супа вместо 15 – для них трагедия.

А то, что детям порой достаточно поклевать и три ложки, в голове не укладывается.

Я и сама часто заморачивалась на тему еды. Сейчас отношусь к этому проще и перестала приставать к дочери с вопросами еды, изменила устоявшемуся режиму завтракать в девять, обедать в час, полдничать в четыре, а ужинать в шесть. В итоге ребенок сам просил еду, когда действительно ей этого хотелось.

Страх №3. Ребенку холодно

Современные мамы все больше стараются постоянно проветривать комнату и не кутать ребенка в несколько слоев одежды. Но все равно многие боятся, что из-за сильного ветра малыша может продуть, что в садике как-то не так оденут, что может просквозить. А бабушки вообще постоянно твердят: "Ты во что ребенка одела? Шарфик завяжи, еще кофточку поддень и носочки шерстяные не забудь!"

Возможно, это связано с далеким прошлым, когда не было таких теплых комбинезонов, как сейчас, и сапог на шерстяной подкладке. Хотя точно были валенки. И я помню, как не любила надевать галоши, как жарко было в шерстяных носках. А сейчас иногда смотрю на детей, которые в легком комбинезоне бегают в 10-градусный мороз, и аж мурашки по коже.

В вопросах тепла страхи не помогут. Только наблюдение. Если в тонком комбинезоне холодно – купить термобелье или теплое пальто. Достаточно несколько раз сходить на прогулку, чтобы понять, холодно ребенку или нет в какой-то конкретной одежде.

Я, например, в детский сад покупала слитные комбинезоны, которые легко одеваются и застегиваются. Когда дочь стала постарше, стали носить утепленные штаны и длинное пальто. Очень удобно и практично надевать шлемы вместо обычных шапок. В них и горло закрыто, и в уши не надует.

Страх №4. Ссадины на коленках

Еще мы боимся, что наши дети могут упасть и пораниться. Этот страх порой мешает нормально жить, потому что рождает в голове бурные фантазии: а вдруг он поскользнется и упадет на катке, а вдруг не справится с управлением самоката/велосипеда, а вдруг ударится головой об стенку, когда будет прыгать на кровати?

Все эти "вдруг" не отпускают нас ни на секунду, а зря. О безопасности ребенка, конечно же, надо заботиться. Некоторые изучают краш-тесты перед тем, как купить автомобильное кресло для ребенка, и это на самом деле полезно, покупают шлемы и наколенники вместе с самокатом. А кто-то доходит до крайностей и ходит по лабиринтам детской площадки за ручку даже со взрослыми детьми, опасаясь, что их дочь или сына кто-то толкнет, и ребенок получит сотрясение мозга.

От маленьких ссадин все равно не убережешь. Опять же, вспомните свои коленки в детстве. Какого цвета они были? Конечно же, зеленого!

Для того чтобы бороться со своими страхами и переживаниями, в первую очередь надо начинать с себя, и перестать думать о чем-то плохом, например, о вреде бактерий, о недоедании, о том, что ребенок мерзнет.

Надо максимально оградить свою семью от навязчивых опасений, пустить в дом немножко свободы, много детского смеха и только капельку материнской строгости.

Не думайте о плохом – притягивайте своими мыслями только хорошее, и оно непременно сбудется!