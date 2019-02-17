Беспилотник для боевой экипировки "Ратник" начали разрабатывать в России

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Беспилотник для боевой экипировки нового поколения "Ратник" начали разрабатывать в России. Его будут использовать для ведения оперативной воздушной разведки в интересах тактических подразделений. Об этом сообщил индустриальный директор Ростеха Сергей Абрамов.

"Это современная умная система воздушной разведки на базе сверхлегкого беспилотного летательного аппарата. За счет применения уникальной технологии позиционирования и управления она позволит подразделениям вести разведку даже при противодействии средств радиоэлектронной борьбы", – сказал он, передает РИА Новости.

Дрон позволит с безопасного расстояния следить за объектами противника, находить цели и барражировать в заданной зоне.

Ранее стало известно, что на параде 9 мая на Красной площади впервые представят тактические автовездеходы багги "Чаборз-М3".

Военный автомобиль "Чаборз-М3" является новинкой в военном автопроме. Он был специально сконструирован для бойцов российских спецподразделений. Преимущество "Чаборз" заключается в легкости конструкции, высокой проходимости и многофункциональности. Он предназначен для перевозки личного состава и грузов в труднодоступных районах и в условиях бездорожья.

В настоящий момент багги этой модели активно используются спецназом Росгвардии при выполнении служебно-боевых задач на территории Северного Кавказа.