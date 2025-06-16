МВД предупредило о новой схеме вовлечения в дропперство

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Мошенники придумали новую схему вовлечения в дропперство, сообщает RT со ссылкой на Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

Злоумышленники предлагают гражданам Белоруссии легкий заработок. Им нужно поехать в Россию в "командировку" на один день, чтобы открыть там банковскую карту. В частности, им предлагают посетить Смоленск, Москву или Санкт-Петербург.



При этом мошенники даже оплачивают поездку белорусским гражданам. Эти махинации происходят под предлогом "процессинга" или "крипто-арбитража".

В УБК МВД предупредили, что на практике банковскую карту будут использовать преступники для вывода средств граждан. Поэтому участников таких поездок ждет ответственность за дропперство.

С 1 июня Росфинмониторинг получил право приостанавливать переводы граждан, которые могут быть связанными с преступной деятельностью. Речь, в частности, шла о мошенничестве, отмывании доходов или финансировании экстремистской деятельности. Такие переводы будут останавливаться на срок до 10 дней.

