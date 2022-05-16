Столичная Госавтоинспекция проведет инструктажи со школьниками

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичная Госавтоинспекция с 16 по 20 мая проведет для школьников и их родителей профилактическое мероприятие "Здравствуй, лето!", посвященное безопасности на дороге. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Сотрудники Госавтоинспекции проведут различные мероприятия, акции и инструктажи со школьниками и их родителями, а также работниками транспортной инфраструктуры, направленные на информирование о неукоснительном соблюдении требований дорожной дисциплины в период летних каникул", – говорится в сообщении.

Отмечается, что целью мероприятия является обеспечение безопасности детей на дорогах и во дворах жилых домов. Кроме того, в ГИБДД надеются, что просветительская работа позволит предотвратить нарушения со стороны юных велосипедистов и любителей самокатов.

"Будьте внимательными и дисциплинированными участниками дорожного движения, подавая положительный пример подрастающему поколению", – подчеркнули в Госавтоинспекции.

Ранее московская Госавтоинспекция напомнила о правилах безопасности при дальних поездках. Водителям порекомендовали выспаться и не употреблять алкоголь перед поездкой, во время нее делать остановки для отдыха.

