Главнокомандующий ВМФ встретился с экипажем крейсера "Москва"

Видео: пресс-служба Минобороны РФ

Главнокомандующий Военно-Морским флотом адмирал Николай Евменов вместе с командованием ЧФ встретился с экипажем ракетного крейсера "Москва". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Евменов сказал, что офицеры, мичманы и матросы крейсера продолжат службу во флоте.

"Традиции гвардейского ракетного крейсера "Москва" будут бережно сохранены и продолжены, как это во все времена было принято в Военно-Морском флоте", – говорится в сообщении.

Ранее крейсер "Москва" затонул при буксировке в порт назначения. В ведомстве рассказали, что корабль потерял устойчивость в условиях штормового волнения.

О том, что на ракетном крейсере "Москва" в результате пожара сдетонировал боеприпас, стало известно ночью 14 апреля. В результате ЧП экипаж был полностью эвакуирован.

