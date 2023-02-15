ФСБ пресекла в Крыму поставки за рубеж разработок в сфере военного кораблестроения

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Управление ФСБ сообщило, что сотрудники ведомства пресекли в Крыму поставки за рубеж научных разработок по кораблестроению, передает РИА Новости.

"Пресечен канал поставок за рубеж научных разработок в сфере военного кораблестроения", – уточнили в ведомстве.

В управлении рассказали, что с территории местного завода в период ликвидации незаконно вывезли часть технической документации в сфере военного кораблестроения и судоремонта. Бумаги хранились в личных квартирах и гаражах.

Граждане РФ в период с 2014 по 2021 год отработали порядка 60 заданий иностранной стороны. Запросы на техническую документацию предоставлялись по Сети за денежное вознаграждение.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали в Подмосковье завербованного в Польше и Латвии агента СБУ. Мужчину подозревают в совершении диверсий на объектах Московской железной дороги.

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