Призыв НАТО к РФ о размещении "Искандеров" прокомментировали в Совфеде

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Призыв НАТО к России по поводу размещения оперативно-тактических комплексов "Искандер" в Калининградской области прокомментировал заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.

"Искандеры" появились там в связи с тем, что НАТО расширяет свою военную активность вблизи наших границ. Поэтому если военная активность снизится, и они эту компоненту будут удалять, у нас будет меньше поводов для озабоченности", – сказал он, передает RT.

Климов добавил, что РФ размещает комплексы на своей суверенной земле, а американские системы ПРО установлены далеко за границами США. Кроме того, военные Соединенных Штатов находятся вокруг всего периметра России, подчеркнул он.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию к прозрачности в вопросе размещения "Искандеров". Это уже не первое замечание Альянса по поводу комплекса, появившегося в Калининградской области.

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что Россия не обязана предоставлять НАТО информацию о размещении ракетных комплексов.

В Кремле добавили, что другие страны не должны беспокоиться из-за размещения Россией вооружений на ее территории, так как РФ никому не угрожает.