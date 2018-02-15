15 февраля 2018, 11:02Безопасность
Призыв НАТО к РФ о размещении "Искандеров" прокомментировали в Совфеде
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Призыв НАТО к России по поводу размещения оперативно-тактических комплексов "Искандер" в Калининградской области прокомментировал заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.
"Искандеры" появились там в связи с тем, что НАТО расширяет свою военную активность вблизи наших границ. Поэтому если военная активность снизится, и они эту компоненту будут удалять, у нас будет меньше поводов для озабоченности", – сказал он, передает RT.
Климов добавил, что РФ размещает комплексы на своей суверенной земле, а американские системы ПРО установлены далеко за границами США. Кроме того, военные Соединенных Штатов находятся вокруг всего периметра России, подчеркнул он.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию к прозрачности в вопросе размещения "Искандеров". Это уже не первое замечание Альянса по поводу комплекса, появившегося в Калининградской области.
Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что Россия не обязана предоставлять НАТО информацию о размещении ракетных комплексов.
В Кремле добавили, что другие страны не должны беспокоиться из-за размещения Россией вооружений на ее территории, так как РФ никому не угрожает.