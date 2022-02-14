В России пресекли деятельность хакерской группировки Lurk

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Хакерская группировка Lurk, члены которой приговорены у тюремных срокам за хищение денежных средств, прекратила свое существование. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ.

"В результате оперативных и процессуальных действий организованное преступное сообщество Lurk прекратило свое существование, используемая в преступных целях информационная инфраструктура нейтрализована", – отметили в ведомстве.

Уточняется, что ранее суд в Екатеринбурге признал 22 участников группировки виновными в организации преступного сообщества, мошенничестве и создании вредоносного ПО. Всех их приговорили к лишению свободы на сроки от 5 до 13 лет. По версии следствия, они создали программу, с помощью которой в период с 2012 по 2016 годы похитили у клиентов российских банков больше 1,2 млрд рублей.

Как отметили в ФСБ, на основании материалов ведомства следственными органами было возбуждено пять уголовных дел. Оперативные мероприятия по ним проводились в 13 регионах России, в том числе в Крыму, Татарстане, Нижегородской и Ленинградской областях.

Ранее суд в Москве арестовал восьмерых участников хакерской группировки REvil. По версии следствия, они похищали у иностранцев деньги посредством вредоносного ПО, которые затем тратили на дорогостоящие покупки. В ходе обысков сотрудники ФСБ изъяли у них больше 426 миллионов рублей, 600 тысяч долларов и 500 тысяч евро, компьютеры, криптокошельки и дорогостоящие автомобили.

