Умер экс-полковник КГБ Владимир Зайцев

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Один из офицеров группы "А" при Седьмом управлении Комитета госбезопасности (КГБ) СССР Владимир Зайцев скончался в возрасте 77 лет. Об этом сообщает пресс-служба Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа", вице-президентом которой был полковник КГБ СССР.

"Вечная память о Владимире Николаевиче Зайцеве навсегда останется в наших сердцах!" – сказано в сообщении.

Зайцев родился 19 марта 1948 года в Подмосковье. С 16 лет он начал работать на заводе, а в период с 1967 по 1969 год мужчина проходил службу в группе Советских войск в Германии (ГСВГ). В 1979-м он завершил обучение в Высшей школе КГБ СССР имени Ф. Э. Дзержинского.

В системе госбезопасности Зайцев проработал более 20 лет, в том числе прослужил в период с 1982 по 1992 год в группе "А" Седьмого управления КГБ СССР. Там он занимал различные должности, в том числе был начальником отделения одного из подразделений, а также заместителем начальника группы. СМИ называли его "грозой шпионов".

За время работы в группе "А" Зайцев принимал участие в важных операциях по освобождению заложников, в том числе во время захвата террористами пассажиров самолета в Тбилиси в 1983 году. Вдобавок он был командиром во время боевой командировки в Афганистане.

Зайцев также являлся неоднократным чемпионом центрального аппарата КГБ по восточным единоборствам. Он выполнил норматив мастера спорта СССР по трем видам спорта. Помимо этого, мужчина был награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды и "За личное мужество".

Кроме того, Зайцев является почетным сотрудником Госбезопасности. После того как он вышел в отставку, работал помощником председателя правительства РФ по силовому блоку. Более того, мужчина был главой Фонда поддержки антитеррористических подразделений органов обеспечения безопасности "Антитеррор", а также руководил комитетом по СМИ и массовым коммуникациям Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа".

